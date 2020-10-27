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Sit alanındaki izinsiz kazıya suçüstü

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde 1.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 1. derece sit alanında 4 şüpheli kepçe ile izinsiz kazı yaptığı esnada jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.



Domaniç ilçesi Çarşamba köyü bölgesinde 1. derece sit alanında kepçe ile izinsiz kazı yapıldığının tespit edilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, arkeolojik sit alanı içerisinde izinsiz kazı yapan A.F.H. (38), H.B. (36), S.D. (38) ve B.Ö. (37) isimli şahısları suçüstü yakaladı. Ele geçirilen kepçe yediemin otoparkına teslim edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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