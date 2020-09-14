Slajlık mısır üretimi ilçe ekonomisine katkı sağlıyor

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde son yıllarda hayvancılığın artması dolayısıyla yem bitkilerinin ekiliş oranınının da hızla arttığı bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''Slajlık mısır üretiminde elde edilen sonuç çiftçimizin yüzünü güldürüyor. AK Parti İlçe Başkanı Hakan Uşak ile birlikte arazilerimizi ziyaret ettik. Silajlık mısır üretiminin yaygınlaşmasıyla Altıntaş'ta hayvancılık çok daha iyi bir boyuta gelecektir. Üreticinin silajlık mısırın üretiminden son derece memnun olduğuna görüyoruz. Beşkarış barajının üretimdeki önemi çok büyük. Üreticimiz su sıkıntısı çekmiyor. Beşkarış barajı 2. etap sulama projesinin devam ediyor. 3. etap yapım ihalesi için çalışmalar devam ediyor. 3. etabın sulamaya alınması durumunda mahsul anlamında dahada ürün çeşitliliğinin artacağını ümit ediyoruz. Bundan böyle arazilerimizde silajlık mısır ekiminin daha fazla olması için üreticilerimize tavsiyede bulunacağız. Silajlık mısır sayesinde hayvancılık alanında üreticilerimizin yaptığı masrafların büyük boyutta düşeceğine inanıyoruz. Silajlık mısır ilçemizde yeni gelir kaynağı olacak'' dedi.