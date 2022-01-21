İhlas Haber Ajansı

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Soğuk kış günlerinde sokak hayvanları unutulmadı

Kütahya’da kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için boş arazilere yiyecek bırakıldı.

Kütahya'da kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için boş arazilere yiyecek bırakıldı.


Ekipler, şehrin farklı mahallelerinde 34 besleme noktasında özellikle kırsal kesimlerdeki besleme noktalarına yiyecek bırakarak, sokak hayvanlarının bu soğuk günlerde yem bulmadaki sıkıntıları gideriyor. Şehir merkezi merkezinin dışında kalan Kirazpınar, Civli ve Enne mahallerine yakın bölgelerdeki besleme noktalarında, sokak köpekleri için her gün öğle saatlerinde mama bırakılıyor.


Belediye görevlisi, gönüllü kişi ve kuruluşların da beslenme noktalarına yiyecek bırakmalarını istedi. Görevli, "Besleme yaptığımız bu hayvanların hemen hepsi kırsal kesimde yaşıyor ve soğuk kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çekiyorlar. Gönüllü vatandaşlarımızı da bilhassa bu kaş aylarında beslenme noktalarına yem bırakmalarını istiyoruz" diye konuştu.


Sokak hayvanlarına yönelik yiyecek bırakılma faaliyeti, İHA tarafından havadan da görüntülendi.

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