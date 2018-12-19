Soğuktan giyim mağazasına sığınan köpek uyuyakaldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde üşüyen bir sokak köpeği, sığındaki giyim mağazası içinde uyuyakaldı.

Soğuk havaların etkisini göstermesi ve geçtiğimiz günlerdeki kar yağışı hayvanları da olumsuz etkiledi. Birçok kedi ve köpek sokakta soğukla ve açlıkla mücadele ederken bir sokak köpeğinin mağazada uyuması ise ilginç görüntülere sahne oldu. Havanın soğuk olması nedeniyle mağazaya sığınan köpek uyuyakaldı. Mağaza müşterileri ise bu durumdan hiç şikâyetçi olmadıklarını, aksine daha da memnun olduklarını ifade ettiler.

Bu durumdan rahatsız olmadıklarını belirten çoğu müşteriler ise sahipsiz köpeklerin her zaman sahip çıkılması gerektiğini, özellikle de kış günlerinde onların aç bırakılmaması gerektiğini belirterek teşekkürlerini ifade ettiler. (Tİ - EFE)