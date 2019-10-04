Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyaretçi akını

Kütahya'da öğrenciler, Belediye Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezdi.

Hayvan sevgisini aşılamak amacıyla gerçekleştirilen programda, Kütahya Belediye Başkanı Salih Özden, çocuklarla yakından ilgilenip onlara Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezdirdi.

Özden, "Hasta, trafik kazalı ve müşkül durumdaki sahipsiz sokak hayvanları için 2 veteriner hekim ve 1 veteriner teknikeri ile 7/24 sağlık hizmeti sunan Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yılda ortalama 750 adet sahiplendirme yapılmakta ve yılda yaklaşık 2 bin 500 hayvan ile ilgilenilmektedir. Merkezde tedavi ve bakım dışında sokak hayvanları için kısırlaştırma ve iç-dış parazit iş uygulamaları yapılmaktadır. Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan çalışmamız neticesinde kısırlaştırılan her hayvana mikroçip uygulaması yapılmaktadır. Her gün kamu, kurum ve kuruluşları ve özel işletmelerden toplanan yemek artıkları ve Kütahya Belediyesi'nin sağlamış olduğu kuru mama şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan 13 adet Beslenme Noktasına bırakmaktadır" diye konuştu.

Dünya Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni yaklaşık 700 öğrenci ve 55 öğretmen ziyaret etti.