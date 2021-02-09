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Sokak hayvanları için barınak

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı tarafından sokak hayvanları için alınan 15 kulübe, ilçenin belli noktalarına mamaları ile birlikte bırakıldı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı tarafından sokak hayvanları için alınan 15 kulübe, ilçenin belli noktalarına mamaları ile birlikte bırakıldı.


Ülkü Ocakları üyeleri, sokak hayvanları için aldıkları kulübeleri mama dolu tabaklarıyla birlikte ilçedeki bazı noktalara bıraktı.


Gediz Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ahmet Şimşek, "Soğuk kış günlerinde canlara barınak" diyerek bu sokak hayvanlarını bu süreçte unutmadıklarını ifade etti.


Koronavirüs ve soğuk hava nedeniyle yaşam koşulları zorlaşan sokak hayvanlarına bir nebze de olsa yardım edebilmenin çok güzel olduğunu belirten Şimşek, "Bizim olduğu kadar, bu canların da yaşam hakları var. Bu canların da huzur içinde yaşamaları gerekir. İlçemize yakışan da bu canlara huzur ortamı sağlamaktır. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu canların mamalarını dökmeyin, barınaklarına zarar vermeyin." diye konuştu.

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