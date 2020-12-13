İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokak hayvanları için beslenme üniteleri oluşturuldu

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, sokak hayvanlarının beslenmesi için Simav Belediye Başkanlığı tarafından beslenme üniteleri oluşturuldu.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, sokak hayvanlarının beslenmesi için Simav Belediye Başkanlığı tarafından beslenme üniteleri oluşturuldu.


Koronavirüs (Covid -19 ) salgın hastalığı sebebiyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, sahipsiz sokak hayvanları unutulmadı. Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, sokak dostları için hazırlanan beslenme ünitelerine mama bırakıp, sokakta yaşayan hayvanları eliyle besledi. Başkan Biçer, “ İlçemizin belirli bölgelerinde, sokak dostlarımızın düzenli beslenmeleri ve aç kalmamaları için beslenme üniteleri oluşturduk. Duyarlı vatandaşlarımız da bu alanlara mama ve yiyecek bırakıp, sokak dostlarının beslenmelerine yardımcı oluyorlar. Birlikte yaşadığımız sokak hayvanlarının, kısıtlama günlerinden olumsuz etkilenmemeleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz ” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.