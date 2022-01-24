Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, bölgede yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken kuşlar ve sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Pazarlar Belediyesi tarafından kuşlar ve sokak hayvanlarına destek amaçlı yem çalışması yapıldı. Bölgede yaşanan olumsuz kış koşulları nedeniyle kuşlar ve sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, “Belediyemiz ekipleri kar yağışı ve soğuk ile birlikte yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için yem ve sokak hayvanları için belirli noktalara yiyecek bıraktılar. Mart ayına kadar hava koşullarına göre doğaya yem bırakılmaya devam edilecektir. Duyarlılık sahibi personelimize ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.