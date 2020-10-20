Sokak hayvanları kısırlaştırılarak rehabilite edilecek

Kütahya Valisi Ali Çelik, kayıt altına alınmamış sahipsiz hayvanların düzenli periyotlarla kısırlaştırılarak rehabilite edileceğini açıkladı.

Sahipsiz kedi ve köpeklerin yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, halk ve çevre sağlığının korunmasına yönelik yapılması planlanan çalışmalar masaya yatırıldı.

Vali Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Vali Yardımcısı Aydın Börü, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ile Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık katıldı.

Sokak hayvanlarının Kütahya için önemli bir konu olduğunu belirten Vali Ali Çelik, “Bütünsel bir bakış açısı oluşturmalı, bütün halinde çalışmalıyız. Köylerden başlayarak belediye alanlarına doğru ciddi bir çalışma yapmalıyız. Belediyelerimiz, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimiz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzle yoğun bir çalışma içerisine gireceğiz. Sahipsiz hayvanları tespit ederek kısırlaştırıp kayıt altına alacak, rehabilite edeceğiz” dedi.