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Sokak hayvanlarını evinin bahçesinde besliyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde ev hanımı Meryem Şahin, Sokak Hayvanlarını her gün evinin bahçesinde kendi imkanları ile besliyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde ev hanımı Meryem Şahin, Sokak Hayvanlarını her gün evinin bahçesinde kendi imkanları ile besliyor.


Yenidoğan Mahallesindeki evinini bahçesinde bakımını üstlendiği kedi ve köpeklerle vaktinin büyük bölümünü geçiren 2 çocuk annesi Meryem Şahin, hayvan sevgisiyle herkesin takdirini kazanıyor.


Her geçen gün sayıları artan sokak hayvanlarını sahiplenerek doyurmak için büyük emek ve mesai harcadığını söyleyen Meryem Şahin, “Özellikle soğuk kış günlerinde aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanları insanlara daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Bende elimdeki imkanlar çerçevesinde evimin bahçesine yerleştirdiğim 30 kedi kapasiteli kedi evlerinde onlarca sokak kedisini ve köpekleri artan yemeklerle, balık, tavuk ve mamalarla beslemeye çalışıyorum. Kedi evlerini Kütahya'dan hayvan dostu bir arkadaşım gönderdi. Buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. Bende sıcak olması için her kedi evinin içine elyaf minder yerleştirdim. Ayrıca halı parçaları ile döşedim. Rabbim bu kış gününde sokak hayvanları korusun” dedi.

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