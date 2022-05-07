Sokak hayvanlarının beslenme noktalarını dezenfekte ediliyor

Belediyeden yapılan açıklamada, "Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince şehrin muhtelif noktalarında bulunan 34 besleme odak noktası düzenli aralıklarla temizlenmekte, yıkanmakta ve dezenfeksiyon işlemleri yapılmaktadır. Bu çalışmalar ile sokak canlarına daha sağlıklı ortamlarda beslenmesi amaçlanmaktadır. Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak sokak canlarının beslenmesinde duyarlı olan vatandaşlarımızın besleme sonrası çöplerinin doğaya atmamaya özen göstermesini, hepimizin doğaya saygı duymasını istiyoruz" diye konuştu.