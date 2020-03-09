İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokak köpeği bakımevine teslim edildi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde ölmek üzere bulunan sokak köpeği tedavi edilmek üzere, Tavşanlı Hayvan Barınağı’na götürüldü.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ölmek üzere bulunan sokak köpeği tedavi edilmek üzere, Tavşanlı Hayvan Barınağı'na götürüldü.


Tavşanlı ilçesinde yaşayan Bursa Nuh'un Gemisi Derneği Tavşanlı temsilcisi Necdet Demirat tarafından Çardaklı Mahallesi yakınlarında bulunan sokak köpeği Tavşanlı Bakımevi görevlilerine haber verilerek teslim edildi.


Nuh'un Gemisi Derneği Tavşanlı temsilcisi Necdet Demirat, "Sahipsiz bu hasta canımızı görünce çok üzüldüm. Tavşanlı Bakımevi veterinerleri daha önceleri de teslim ettiğimiz köpeklerle çok iyi ilgileniyor. Bugün bitkin halde hastalıktan yaralı halde bulduğumuz bu kangal köpeği yetkililere teslim etmek için haber verdik. Tavşanlı Belediyesi Hayvan Bakımevi görevlilerine çok teşekkür ederiz. Bu canlarımıza sahip çıkıyor" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.