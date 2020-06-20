İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sosyal mesafeli LGS sınavına 959 öğrenci katıldı

Kütahya’nın Simav ilçesinde 6’sı merkez, 12’si belde ve köylerde olmak üzere 18 okuldaki 61 salonda başlatılan iki oturumlu ‘Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) 959 öğrencinin katıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde 6'sı merkez, 12'si belde ve köylerde olmak üzere 18 okuldaki 61 salonda başlatılan iki oturumlu ‘Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) 959 öğrencinin katıldığı bildirildi.


Alınan bilgiye göre, taşıma kapsamında olan 243 öğrenci 36 araçla sınav merkezlerine getirildi. Korana virüs (Covid – 19) önlemleri kapsamında, 226 sınav görevlisi ve idareci ile başlayan LGS için, daha önceden il dışından dilekçe ile başvuruda bulunan 6 öğrencinin merkez 4 Eylül Ortaokulu'nda sınava girdiği bildirildi.


Sınava giren öğrenciler kadar, beraber geldikleri velileri de heyecanlıydı. Korona virüs (Covid -19) tedbirleri kapsamında okul bahçesi dışında kalan veliler, Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek çocuklarına destek oldu.


Simav İMKB Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi İzzet Can Manak (14), sınava hazırlandığını ve kurallara uygun olarak eski maskesini çıkarıp, kendisine verilen yeni maskeyi kullandığını ifade etti.


Öğrenci velisi Müşerref Can, özel ders desteği verilen çocuklarının sınavda başarılı olması için dua ettiklerini söyledi.


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önceki yıl başlatılan uygulama ile, LGS sonucuna göre Simav'daki liselere yerleştirme yapılacağı, sınava girmeyen veya yeterli puan alamayan öğrencilerin ise adrese dayalı olarak liselere yerleştirileceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.