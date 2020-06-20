Sosyal mesafeli LGS sınavına 959 öğrenci katıldı

Kütahya'nın Simav ilçesinde 6'sı merkez, 12'si belde ve köylerde olmak üzere 18 okuldaki 61 salonda başlatılan iki oturumlu ‘Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) 959 öğrencinin katıldığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, taşıma kapsamında olan 243 öğrenci 36 araçla sınav merkezlerine getirildi. Korana virüs (Covid – 19) önlemleri kapsamında, 226 sınav görevlisi ve idareci ile başlayan LGS için, daha önceden il dışından dilekçe ile başvuruda bulunan 6 öğrencinin merkez 4 Eylül Ortaokulu'nda sınava girdiği bildirildi.

Sınava giren öğrenciler kadar, beraber geldikleri velileri de heyecanlıydı. Korona virüs (Covid -19) tedbirleri kapsamında okul bahçesi dışında kalan veliler, Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek çocuklarına destek oldu.

Simav İMKB Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi İzzet Can Manak (14), sınava hazırlandığını ve kurallara uygun olarak eski maskesini çıkarıp, kendisine verilen yeni maskeyi kullandığını ifade etti.

Öğrenci velisi Müşerref Can, özel ders desteği verilen çocuklarının sınavda başarılı olması için dua ettiklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önceki yıl başlatılan uygulama ile, LGS sonucuna göre Simav'daki liselere yerleştirme yapılacağı, sınava girmeyen veya yeterli puan alamayan öğrencilerin ise adrese dayalı olarak liselere yerleştirileceği belirtildi.