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Sosyal mesafeli ve maskeli işe giriş sırası

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir otomotiv kablo montaj firması İŞ-KUR üzerinden işçi alacağını duyurdu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir otomotiv kablo montaj firması İŞ-KUR üzerinden işçi alacağını duyurdu. 200 kişinin alınacağı öğrenilen fabrika için yaklaşık 300 kişi iş başvurusu yaptı. İşe alınacak adaylarda, kadınlarda 18-35 yaş orta okul mezunu, erkeklerde ise 18-25 yaş lise mezunu şartı arandığı işçi alımlarının mülakat sonucu belli olacağı belirtildi.


İŞKUR Tavşanlı Müdürü Muhterem Aksoy mülakat için bekleyenleri maske ve sosyal mesafe konusunda sık sık uyardı.

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