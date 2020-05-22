Sosyal mesafenin önemine dikkat çekmek için yelek dağıttılar

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir tekstil firması sosyal mesafeye dikkat çekmek için pazar yerinde, üzerinde " Sosyal mesafeye dikkat" yazılı yelek dağıttı.

Tavşanlı'da Bayram pazarı konfeksiyon ve gıda üzerine açılan tezgahlarla başladı. Pazara giriş ve çıkışlar sıkı denetime alınırken öncelikli kural sosyal mesafenin korunması ve maske kullanımı oldu.

Pazarda Korona virüs tedbirleri kapsamında sıkı denetimler yapılıyor.

Polis ve Zabıta ekipleri pazara giren tüm vatandaşların ateşini ölçerken, 65 yaşın üzerindeki vatandaşlarla, gençlerin kimlikleri kontrol ediliyor. Kısıtlama kapsamında bulunanlar idari pazara cezasının ardından evlerine gönderiliyor. Bu arada meslek kuruluşları da sosyal mesafenin önemine vurgu yapmak adına üyelerine sloganlar içeren Küre Tekstil firmasının hazırlamış olduğu yelek ve dövizler dağıtıyor. Tuhafiyeciler Odası ile Sebzeciler Odası'nın yetkilileri tek tek tezgahları dolaşarak üyelerine bu kuralın önemini anlattı.