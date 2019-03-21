Spor destekli üniversite hazırlık kursu

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde, üniversiteye hazırlık kursu gören gençler, serbest zaman etkinliğini ilçe kapalı spor salonunda voleybol çalışmaları yaparak değerlendiriyor.

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, gençlerin tüm kurslara sporla motive olduklarını ifade etti. Sapmaz, “ Üniversiteye hazırlanan gençlerimiz, serbest zamanlarını gençlik liderimiz Oğuzhan Sakin yönetiminde voleybol oynayıp değerlendiriyor. Müdürlüğümüz bünyesindeki tüm spor alanlarını gençlerimizin hizmetine açtık. Gençlerimizi gönlüne sporla dokunmaya devam ediyoruz” dedi.