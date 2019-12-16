Spor kurslarına yoğun ilgi

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Ortaokul öğrencilerine yönelik açılan spor kurslarına yoğun katılımın olduğu bildirildi.

Spora önem veren toplumlarda sağlık sorunlarının da azaldığına belirten Çavdarhisar Yüzüncü Yıl İlokulu Müdürü Halil Süngü, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi spora yönlendirdiğimizde toplumumuzu sağlık yönünden de korumuş olacağız. Spor yapmak ayrıca takım ruhu ve birlikte hareket etmek adına da önemli. Bu nedenle çocuklarımızı ve gençlerimizi spor salonlarında ve sahalarında daha çok görmek istiyoruz. Böylece onları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak geleceğe çok daha sağlıklı bir şekilde hazırlanmalarını sağlayacağız. İlçe Gençlik Müdürümüz Gökhan Baykara ile birlikte kısa zamanda Ortaokul öğrencilerimize hitap edecek halter ve güreş kursları açmak istiyoruz. Çocuklarımızın bu kurslara katılımı için velilerimizin yönlendirmesi çok önemli. Okulumuzda kurslarımız devam ediyor. Perşembe günleri yapılan Masa tenisi kursu ,her cumartesi yapılan judo kursu ,çok yakında ilk antremanına çıkacak olan kızlar hentbol takımı ve her yıl bahar döneminde ilçe stadyumunda açılan futbol kursu bunlardan başlıcaları'' diye konuştu.