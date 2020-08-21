İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Spor salonlarına Covid-19 denetimi

Spor denetim komitesi tarafından, Simav’da faaliyet gösteren spor salonlarının denetimleri gerçekleştiriliyor.

Spor denetim komitesi tarafından, Simav'da faaliyet gösteren spor salonlarının denetimleri gerçekleştiriliyor.


Kütahya'nın Simav ilçesinde spor denetim komitesi tarafından, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetimlerin yapıldığı bildirildi.


Simav İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Sapmaz, spor salonlarındaki kişi sayısının spor yapılacak alanda, her 6 metrekareye 1 kişi olacak şekilde sınırlandırıldığını belirtti. Sapmaz, “Covid – 19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, sağlık için spor ilkesiyle, maske – sosyal mesafe ve temizliğe uygun hareket edildiğini gözlemledik. Spor salonlarına gelen kişilerin giriş çıkış saatlerinin kayıt edilmesi de tedbir alınması bakımından önemli bir davranıştır. Spor salonu çalışanlarına, sabit ve hareketli bütün aletlerin vücut ve elle temas edilen noktalarının her kullanım sonrası mutlaka silinerek dezenfekte edilmesini tavsiye ettik” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.