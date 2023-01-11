"Spor ve sporcunun yanındayız"

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Türkiye Judo Federasyonu Kütahya İl Temsilcisi Hasan Hüseyin Erkan, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’ı makamında ziyaret ederek Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz’un teşekkürlerini iletti.

Türkiye Judo Federasyonu Kütahya İl Temsilcisi Hasan Hüseyin Erkan, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ı makamında ziyaret ederek Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'un teşekkürlerini iletti.


Türkiye Judo Federasyonu Kütahya İl Temsilcisi Hasan Hüseyin Erkan, Kütahya Belediyespor Judo Takımı Antrenörü İsmail Kevzer, Kütahya Belediyespor Judo Takımı Yardımcı Antrenörü Büşra Kevzer ve Kütahya Belediyesi Spor İşleri Müdürü İsmail Şen ile birlikte Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret etti. Kütahya Belediyespor bünyesinde judo takımının kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Hasan Hüseyin Erkan, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'un teşekkürlerini Başkanımı Işık'a iletti.


Başkan Işık, sporun ve sporcunun daima yanında olduklarını belirterek Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'a ve Türkiye Judo Federasyonu Kütahya İl Temsilcisi Hasan Hüseyin Erkan'a nezaketleri için teşekkür etti.

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