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Sporculardan Başkan Akçadurak'a ziyaret

Gediz Gençlik Spor Kulübü yöneticileri ve sporcuları, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’ı ziyaret etti.

Gediz Gençlik Spor Kulübü yöneticileri ve sporcuları, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'ı ziyaret etti.


Ziyarette Gediz Amatör Spor Kulüpleri Başkanı, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mesut Yörük, Gediz Belediyesi Meclis üyesi Sait Aydemir ve Altınordu Gediz Spor Okulu ve Gediz Gençlik Spor Kulübü Antrenörü Hüseyin Özelce ve Sporcular katıldı.


U 14 yaş kategorisi sporcularından oluşan Kuşadası'nda düzenlenen Elit Futbol turnuvasında ikinci olan Altınordu Gediz Spor Okulu yönetici ve sporcularını makamında kabul eden Başkan Akçadurak, spora ve sporcuya her konuda destek olduklarını belirterek, kazanılan başarıdan dolayı Altınordu Gediz Spor Okulu'nu tebrik etti.

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