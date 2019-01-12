Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde strateji ve zeka oyunları sınıfı törenle açıldı.

Törene Çavdarhisar Kaymakamı Furkan Berber, Belediye Başkanı Halil Başer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ginyas Kaya, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Programda strateji ve zeka oyunları sınıfının öğrencilerin eğitimine katkı sağlayacağından emin olduğunu belirten Kaymakam Berber, ''Bu sınıfın hazırlamasında emek harcayan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Strateji ve zeka oyunları sınıfımız hayırlı uğurlu olsun'' dedi.

Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, ''Belediye olarak eğitim konusunda her okulumuza eşit mesafade yardıma hazırız. Bu tip etkinliklerin artarak devam etmesi en büyük temennimiz. İlçemize hayırlı olsun'' diye konuştu.