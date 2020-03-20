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Su depoları ilçalandı esnafların işyerleri dezenfekte edildi

Kütahya’nın Emet Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Korana virüsle mücadele kapsamında tüm su depolarını ilaçlama çalışması başlattı.

Kütahya'nın Emet Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Korana virüsle mücadele kapsamında tüm su depolarını ilaçlama çalışması başlattı.


Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ''İlçemizin su ihtiyacını karşıldaığımız depolarımızın tamamında Korana virüs le mücadele kapsamında ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdik. Ayrıca tüm esnaflarımızın dükkanlarını ve taksici esnafımızın da otomobillerinde dezenfekte işlemlerini gerçekleştirdik. Halkımızdan ricamız, zorunlu olmadıkça evde kalmaları ve dışarı çıkmamalarıdır. Belediyemiz elindeki tüm imkanları seferber ederek mücadeleye devam etmektedir'' dedi.

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