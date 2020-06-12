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Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta

Kütahya’nın Altıntaş Kaymakmı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, 150 yıllık tarihi hizarda incelemelerde bulundu.

Kütahya'nın Altıntaş Kaymakmı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, 150 yıllık tarihi hizarda incelemelerde bulundu.


Kaymakam Mustafa Sait Arcaklıoğlu yaptığı açıklamada, ''İlçemize bağlı Oysu köyünde bulunan Yayla Mevkii-Hisarönü, Dipalan, Küçükalan, Çağıllı, Ağaroluk ve Ali Kayası mevkilerine ziyaret gerçekleştirdik. İlçemizdeki Kesömer'in ağılı mevkinde bulunan yaklaşık 150 yıllık olduğu söylenen su ile çalışan hizarı (Orman ürünü kesim yeri) inceleme fırsatı bulduk. O dönemdeki teknoloji ile orman ürünlerinin nasıl işlendiği hakkında bu tarihi hizar bizlere çok ilginç bilgiler öğrenmemizi sağladı. Orman ile ekmeğini kazanan 150 yıl önceki vatandaşlarımızın bugüne kadar ayakta kalan bu yapıdaki hayat mücadelesi gözümüzde canlandı. Bu yapının bölge turizmine kazandırılması için gerekli çalışmayı yapacağız. Altıntaş ilçemiz, yayla turizmi ve yörük kültürünün yanı sıra, ciddi bir orman varlığına sahip. Bu varlığın asırlar önce de ciddi bir geçim kaynağı olduğunu bu yapıyla görmüş olduk'' ifadelerini kullandı.

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