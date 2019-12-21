Su kaba??ndan uyu?turucu ??kt?

K?tahya'n?n Tav?anl? il?esinde kargo ile g?nderilen su kaba??n?n i?erisinden 20 gram esrar ??kt?. Olayla ilgili g?zalt?na al?nan 1'i infaz koruma memuru 3 ??pheliden kargoyu g?nderen E.K. tutukland?.

Bilecik'te oturan E.K., bir yak?n?n kald??? K?tahya'n?n Tav?anl? il?esindeki kapal? cezaevine i?erisine 20 gram esrar uyu?turucu maddesi gizledi?i su kaba?? g?nderdi. Tav?anl? ?l?e Emniyet M?d?rl??? Asayi? B?ro Amirli?i ekipleri ihbar sonucu kargo ile uyu?turucu gelece?i bilgisi ?zerine harekete ge?ti. Mahkeme karar?yla kargo ?irketinde arama yapan polis ekipleri Tav?anl? Cezaevine gidecek olan karton kutuyu a?t?klar?nda su kaba?? buldu. Kabak i?erisinde yap?lan aramada ise 20 gram esrar uyu?turucu maddesi gizlendi?i tespit edildi.

Olayla ilgili Bilecik'ten kargoyu g?nderen E.K., kargo paketinde ismi yazan M.E. ile telefon numaras? yazan infaz koruma memuru ?.G. g?zalt?na ald?. Tav?anl? ?l?e Emniyet M?d?rl???nde ifadeleri al?nan ??pheliler adliyeye sevk edildi. ??phelilerden kargoda ad? yaz?l? M.E. ifadesinin ard?ndan, infaz koruma memuru ?.G. ise adli kontrol karar?yla serbest b?rak?ld?. Kargo paketini g?nderen E.K. ise tutuklanarak Tav?anl? T Tipi Cezaevine g?nderildi.

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