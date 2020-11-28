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Su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kütahya’nın Köprüören köyünde su kuyusuna düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kütahya'nın Köprüören köyünde su kuyusuna düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Merkez Köprüören köyündeki bir su kuyusundan köpek sesi geldiğini duyan köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, su kuyusunun üstündeki deliği genişletip içine saldıkları balık kepçesiyle köpeği dışarıya çıkardılar.


Sağlığının yerinde olduğu görülen köpek, yemek ve su verilerek serbest bırakıldı.

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