Sualtı Hokeyi'nde şampiyonlar belli oldu

Şampiyonada erkeklerde Deniz yıldızları spor kulübü ve Kadınlarda ise İstanbul bilimsel yüzme spor kulübü şampiyon oldu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Sualtı Hokeyi U19 Türkiye Şampiyonası sona erdi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olimpik havuzda 10-13 Ocak tarihlerinde düzenlenen şampiyonaya 22 spor kulübünden 9 kadın, 22 erkek takımı olmak üzere toplamda 308 sporcu katıldı.

Şampiyonanın kapanış töreninde konuşan Türkiye Sualtı Sporları Federasyon başkanı Şahin Özen, “Sualtı hokeyi Türkiye Sualtı Federasyonunun en önemli spor branşlarından bir tanesi. Son yıllarda katıldığımız tüm şampiyonalarda kürsüde yer bulan bu branşımız her zaman artan başarı grafiği ile ülkemizin yüz akı olmuştur. Kütahya'da düzenlediğimiz bu şampiyonasına bu anlamda sürdürülebilir başarının devamı olarak düşünüyorum. İlk kez düzenlenmesine rağmen 30 takım katıldı ve tüm sporculara antrenörlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Öğrencileri spor yapmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diyen Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, “Ben tüm sporcularımızı ilk olarak spor yaptıkları için teşekkür ederim. Spor ile uğraşan gençlerle bir arada olmak beni ziyadesi ile heyecanlandırıyor. İkincisi ise popüler bir kaç branşa sıkışmış olan sportif faaliyetlerin dışında yeni branşlar ile gündeme getirmenizden dolayı sizleri teşekkür ediyorum” dedi.

Şampiyona protokol üyelerinin derece giren sporculara madalyalarını ve kupalarını vermesi ile son buldu.