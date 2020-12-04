Şube Başkanı Aydın: “Madenciler öldüklerinde değil, sağlıklarında değer görsün”

Aydın, genel anlamda madenler ve madenciliğin insanlık tarihindeki devirlerin isim babası olduğunu, insanların medeniyetle buluşması ve tanışmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Bülent Aydın, “İnsanlık tarihine yön veren madenler, bulundukları bölgelere ve insanlığa refah getirmiştir. Günlük hayatımızın vazgeçilmezleri olan, aklımıza gelebilecek her ne var ise bunu madenlerimize borçluyuz. Bu denli hayatımızı etkileyen, ekonomik değeri olan madenlerimize emek veren, bu sektörde çalışanları da madenci olarak adlandırıyoruz. Madenciler emek verdikleri sektör itibarı ile zor, meşakkatli ve bir o kadarda riskli bir iş yapmaktadırlar. Ancak ne var ki, maden emekçileri yaptıkları işin karşılığını ne ekonomik anlamda ne de sosyal statü anlamında alamamaktadırlar. Toplumun gündemine geldikleri zaman, genellikle ya bir göçük, ya bir patlama, ya da başkaca bir ölümlü iş kazası vuku bulmuştur. Biz istiyoruz ki madenciler öldüklerinde değil, sağlıklarında değer görsün. Sadece bir güne sığdırılarak anılmasın” dedi.

“Madencilerin sorunlarına kalıcı çözümler üretilsin”

Madencilerin sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesini isteyen Aydın,” Kütahya için de madenler önemli bir yer teşkil etmektedir. İlimiz maden kaynakları açısından oldukça zengin rezervlere sahip bir bölgede bulunmaktadır. Bor, linyit, manyezit, altın, gümüş, antimuan başta olmak üzere 35 çeşit maden kaynağına sahip bir ilde yaşıyoruz. Bu kaynaklar ülkemiz ve ilimiz ekonomisine önemli katkılar yapmaktadır. Bu sektörlerde ise binlerce çalışan istihdam edilmektedir. Madenlerimizde insanlığın refahı için çalışan emekçilerimizin beklentisi de, bu refahtan pay almak, çalışma şartlarında iyileştirmeler yapılması ve hak ettiği değeri görmekten başkaca bir şey değildir. Bu özel gün münasebetiyle madencilerimizin sorunlarının gündeme getirilmesi ve kalıcı çözümler üretilmesi en büyük beklentimizdir. Unutulmamalı ki, madenler medeniyet ve refaha giden değerlerimizdir. Madencilerimizde, bu uğurda çalışan emekçilerdir. Bu vesile ile maden şehitlerimizi rahmetle anıyor, tüm madencilerimizin Dünya Madenciler Gününü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.