Şube Müdürü Özdemir, göreve başladı

Şube Müdürlüğüne atanan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Ali Özdemir, 1977 yılında Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğretimini Hisarcık'ta tamamladı. Lise eğitiminden sonra Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümünü 1998 yılında bitirdi. Aynı yıl Hisarcık Çok Programlı Lisesinde Matematik Öğretmeni olarak göreve başladı. Burada öğretmen ve Müdür Yardımcısı olarak 2004 yılına kadar görev yaptı. 2004-2006 yılları arasında Kütahya Fevzi Çakmak İlköğretim Okulunda Matematik Öğretmeni olarak görev yaptıktan sonra 2006 yılında Hisarcık Halk Eğitimi Merkezine Müdür Yardımcısı olarak atandı. 2007-2010 yıllarında Hisarcık Çok Programlı Lisesinde Müdür Vekilliği yaptı. 2010 da Anadolu Lisesine müdür olarak atandı. 2015 yılında Hisarcık ilçe milli eğitim müdürlüğüne Şube Müdürü olarak görevlendirildi. Ahmet Yesevi Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yüksek lisans yapan Özdemir, evli ve 2 çocuk babası. (MA-EFE) İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olarak atanan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Ali Özdemir, 1977 yılında Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğretimini Hisarcık'ta tamamladı. Lise eğitiminden sonra Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümünü 1998 yılında bitirdi. Aynı yıl Hisarcık Çok Programlı Lisesinde Matematik Öğretmeni olarak göreve başladı. Burada öğretmen ve Müdür Yardımcısı olarak 2004 yılına kadar görev yaptı. 2004-2006 yılları arasında Kütahya Fevzi Çakmak İlköğretim Okulunda Matematik Öğretmeni olarak görev yaptıktan sonra 2006 yılında Hisarcık Halk Eğitimi Merkezine Müdür Yardımcısı olarak atandı. 2007-2010 yıllarında Hisarcık Çok Programlı Lisesinde Müdür Vekilliği yaptı. 2010 da Anadolu Lisesine müdür olarak atandı. 2015 yılında Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak görevlendirildi. Şube Müdürlüğüne asaleten atanan Ahmet Yesevi Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yüksek lisans yapan Özdemir, evli ve 2 çocuk babası.(MA-EFE)