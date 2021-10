Şube Müdürü Şerif Ahmet Can, göreve başladı

Şube Müdürlüğüne atanan Şerif Ahmet Can, 1979 yılında Emet ilçesinde doğdu. İlk ve orta ve lise öğretimini Hisarcık'ta tamamladıktan sonra Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Bölümünden 2001 yılında mezun olan Şube Müdürü Can, aynı yıl Erzurum'un Çat ilçesi, Bardakçı İlköğretim okuluna sınıf öğretmeni olarak atandı. 2005 yılında Tokat Reşadiye Çakraz İlkokulu, 2008 yılında Kütahya Tavşanlı Göbel İlkokulu, 2010 yılında Kütahya Merkez Kirazpınar İlkokulu, 2014 yılında Kütahya Gediz Kayaköy İlkokulu, 2015 yılında Kütahya Emet Yenice İlkokulunda Sınıf Öğretmeni olarak görev yaptı. 2016 yılında görevde yükselme sınavı ile Müdür Yardımcısı olarak Hisarcık Cumhuriyet İlkokuluna atandı. Cumhuriyet İlkokulunda Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta iken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görevlendirilen Şerif Ahmet Can, evli ve bir çocuk babası.