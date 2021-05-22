Sulama kanalına devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra kontrolden çıkıp sulama kanalına devrilen otomobilde karı koca çift ile komşuları yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Kuruçay Beldesi Cami yanı mevkiinde Nuri Ö. idaresindeki 43 HC 728 plakalı otomobil ile Harun A. yönetimindeki 43 SE 692 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 43 HC 728 plakalı otomobil yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Nuri Ö. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan eşi Emine Ö. ve komşusu Ayşe K., isimli kişiler yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.