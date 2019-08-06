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Sulama kanallarının temizliği imece usulü tamamlandı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar Köyünde sulama kanalları vatandaşlar tarafından imece usulüyle temizlendi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar Köyünde sulama kanalları vatandaşlar tarafından imece usulüyle temizlendi.


Kanal temizliği için bir araya gelen köylüler, bahar aylarında temizlenen ancak tekrar içi yabani ot ve çöplerle dolan açık sulama kanallarını tekrar temizlediler.


Köy Muhtarı Osman Gündüz, her yıl sulama kanallarını köy halkıyla birlikte imece usulü temizlediklerini belirterek, " Kanalların ilk temizliğini bahar ayı başlangıcında imece usulü yapmıştık. Ancak aradan geçen zamanda kanallar tekrar çöp ve otlarla doldu. Bizde 30 kişilik gönüllü grupla yaklaşık 3 kilometrelik sulama kanalını tekrar temizledik. Kanal temizleme çalışmalarına bizzat katılan ve destek veren köy halkına teşekkür ediyorum" dedi.

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