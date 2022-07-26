Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu'nda tamirat ve tadilat çalışmalarını inceledi

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İnşaat Emlak Şube Müdürü İslam Aktepe ile birlikte Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti. Ziyarette, okulda devam eden tamirat ve tadilat işlemlerini inceleyen Müdür Hasan Başyiğit, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin her zaman daha güçlü, daha güzel, daha ferah dersliklerde eğitimlerine devam edebilmelerini arzu ettiklerini ifade eden Müdür Başyiğit, birçok okulda olduğu gibi Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulunda da yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Okuldaki incelemelerinin ardından Başyiğit ve İnşaat Emlak Şube Müdürü Aktepe, okulun spor salonuna geçerek buradaki bakım ve onarım çalışmalarını incelediler. Yaz kursları çerçevesinde okul spor salonunda öğrencilerin katılımıyla devam eden voleybol antrenmanlarını da izleyen Müdür Başyiğit, antrenman arasında öğrencilerle sohbet etti.