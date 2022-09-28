Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri Kütahya'da

Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Işık, Süleyman Demirel Üniversitesi ile yapılabilecek her türlü iş birliğinden memnuniyet duyacaklarının ifade etti.

Şehir-üniversite iş birliğini önemsediklerini kaydeden Başkan Işık, Kütahya'da uygulanan şehircilik faaliyetleri, yerinde kentsel dönüşüm uygulamaları, yapılan projeler ve uygulamalar hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Ziyarete; Prof. Dr. Erkan Polat, öğretim görevlisi Sümeyye Kahraman, Doktorant Burak Korkmazyürek ve 55 üniversite öğrencisi eşlik etti.