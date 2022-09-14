İhlas Haber Ajansı

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Sultanbağı Mezarlığı'nda çalışmalar sürüyor

Kütahya Belediyesi, mezarlık alanlarında yapılan bakım, onarım ve yürüyüş yollarında düzenleme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bu çerçevede Sultanbağı Mezarlığı'nda başlatılan çalışmalarda sona gelindi.


İstinat duvarları, yürüyüş yolları, çevre düzenlenmesinde tüm ayrıntılar düşünülerek gerçekleştirilen çalışmalarda, mezarlıklarımızda ot ve çevre temizleme çalışmaları da yapılıyor. Mezarlıklarımıza gereken önem ekipler tarafından tüm detaylar düşünülerek veriliyor.


Halkın, ebediyete intikal eden yakınlarını ziyaretlerini daha temiz ve düzenli bir ortamda yapabilmeleri için çalışmalar hızlı bir şekilde devam edeceği belirtildi

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