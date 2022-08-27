Süper Amatör'de Moymulspor top başı yaptı

Moymul Ovası'ndaki sahada antrenmanlara başlayan Moymulspor'un ilk antrenmanına oldukça yoğun ilgi oldu. Taraftarlar ve takıma gönül verenler ile Moymuldan Yetişenler Derneği takımı yalnız bırakmadı.

Teknik Direktör Muhittin Başaran, ilk antrenman sonrasında yaptığı açıklamada, "Çok çalışmamız gerekir,bu şekilde her engeli aşabileceğimizi biliyoruz. Gençlere teknik heyet ve yönetim olarak inancımızın tam olduğunu ve bir futbol takımından çok amatör ruh ile dostluk kardeşlik içinde kolej havası yaratmaya çalıştığımız gençlerin birbiriyle kenetlenme si en önemlisi" dedi.

Moymulspor Kulüp Başkanı Ahmet Karabıyık da bu sezon çok daha farklı olacağını belirterek tüm taraftarları antrenman ve maçları izlemeye davet etti.