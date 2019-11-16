Şüpheli çanta polisi alarma geçirdi

Kütahya'da bir parkın içinde unutulan çanta polis ekiplerini alarma geçirdi. Bomba imha ekiplerince fünye ile patlatılan çantanın içerisinde oyuncak bilgisayar çıktı.

Ali paşa Mahallesi Zafer Meydanı yanındaki Azerbaycan parkında bir reklam panosu yanına bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerini gelen polis ekipleri meydanı ulaşıma kapatılarak güvenlik çemberine alındı. Bomba imha ekiplerince fünye ile patlatılan çantanın içerisinde ise oyuncak bilgisayar çıktı. Meraklı gözler ile olayı seyreden vatandaşlar ise patlatma anlarını cep telefonları ile kaydettiler.