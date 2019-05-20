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Sürekli sel baskını olan köyde dere ıslahı çalışması

Kütahya’nın Şaphane ilçesine bağlı Karakür köyünde bir kilometre uzunluğundaki dere ıslah çalışmalarında sona gelindi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Karakür köyünde bir kilometre uzunluğundaki dere ıslah çalışmalarında sona gelindi.


AK Parti Şaphane İlçe Başkanı Murat Çakır, yaptığı açıklamada, "Yıllardır her yağmur sonrası su baskını sorunu yaşayan ilçemize bağlı Karakür köyümüzde başlattığımız dere ıslah çalışmasında sona yaklaştık. 4 metre genişliği ve yaklaşık bir kilometre uzunluğu olan bu yatırımın köyümüze kazandırılmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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