''Sürü yönetimi elemanı'' kursuna rekor katılım

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kütahya İşkur Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan "Sürü Yönetimi Elemanı" kursu rekor katılımla başladı.

Halkımızın yoğun ilgisini gören kursa 56 kursiyer kayıt yaptırdı. 104 saat olarak planlanan ve 28 Aralık Cuma günü sona erecek olan kurslarda eğitim görevlisi olarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görev yapmakta olan veteriner ve ziraat mühendisi personelinin görev yapacağı açıklandı.

Aslanapa Halk Eğitim Müdürü Aziz Kılıçarslan, yaptığı açıklamada, ''Kurs bitiminde yapılacak sınavda başarılı olan kursiyerlere belge verilecek. Merkez binamızda düzenlediğimiz kursumuzun ilk gününde, ilk dersi ilçemiz Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın Tacettin Işık verdi. Tacettin Müdürümüze ve görev alacak diğer arkadaşlara kurumumuza yapmış oldukları katkılar nedeniyle teşekkür ediyor, kendilerine ve kursiyerlerimize başarılar diliyoruz'' dedi.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tacettin Işık, ilk dersinden sonra yaptığı açıklamada, ''Bölgemiz çiftçilerinin işlerinin yoğunluğunun azaldığı bu dönemlerde Süt sığırcılığı, besi sığırcılığı, arıcılık ve sürü yönetimi gibi farklı konularda eğitim vermenin bölge tarımı için çok önemli olduğunu biliyoruz. Yapılan bu işbirliği ile ilçe tarımımızın gelişmesi için kurslarımıza ağırlı veriyoruz'' ifadelerini kullandı.(YD-EFE)