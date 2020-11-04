Sürücülere bilgilendirme eğitimi

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Amirliği personeli tarafından, sürücülere ve yayalarla yönelik bilgilendirme eğitimi verildi.

Hükümet Konağı Salonu'nda gerçekleştirilen, 88 okul servis aracı sürücüsünün katıldığı bilgilendirme eğitiminin yanı sıra, otogar ile belde minibüs duraklarındaki 28 sürücüye de trafik kurallarıyla güvenli sürüş eğitimleri verildiği bildirildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Amirliği personelinin, yol uygulamalarında özel araç sürücülerinin de sürekli bilgilendirildiğini belirtti.

Kaymakam Halim, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu kamuya açık alanlarda yapılan eğitimlerinde ise 95 yaya ve diğer yol kullanıcılarına yönelik, trafik kuralları ile farkındalık eğitimi verildiğini ifade etti.