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Susuz üretilen yerli karpuza rağbet

Kütahya’nın Emet ilçesinde susuz üretilen Karpuzlar, tezgahlarda yer buluyor.

Kütahya'nın Emet ilçesinde susuz üretilen Karpuzlar, tezgahlarda yer buluyor.


İlçeye bağlı Yeniceköy sakinleri tarafından susuz üretilen karpuz hasat edildi. Doğal olarak üretilen karpuzlar ilçe pazarında tezgahlarda rağbet görmeye başladı. Lezzetiyle bilinen karpuzlar aynı zamanda bölgede yaşayan ailelerin geçim kaynağı oldu.


Susuz tarlalarda ve üretimde kimyasal madde kullanmadıkları için karpuzun daha da lezzetli hale geldiğini belirten üreticilerden 52 yaşındaki Celil Solak, “Köyümüzde ürettiğimiz karpuzlar pazarda yoğun ilgi görüyor. Lezzeti ve kalitesi sebebiyle vatandaşlar yerli karpuza rağbet gösteriyor. Bu karpuz bizim içinde bir gelir kapısı oluyor"dedi.


Yerli karpuza ilgi nedeniyle bu dönemlerde bütçelerine ek kazanç sağladıklarını belirten Solak susuz üretilen yerli karpuzun kilogram fiyatını 1 TL' den sattıklarını beyan etti. (YD-EFE)

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