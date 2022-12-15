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Tabancayla başından vurularak öldürüldü

Kütahya’nın Aslanapa ilçesine bağlı Aslıhanlar köyünde bir kişi tabancayla başından vurularak öldürüldü.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Aslıhanlar köyünde bir kişi tabancayla başından vurularak öldürüldü.


Edinilen bilgiye göre, jandarmaya bir kişinin hareketsiz vaziyette yerde yattığı ihbarı yapıldı.


İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yerde kanlar içinde yatan kişinin 55 yaşındaki Mehmet Çankaya olduğunu belirledi.


Çankaya'nın başından tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi.


Çankaya'nın cenazesi otopsi için Evliya Çelebi eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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