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Tahliye ve sulama kanalları temizleniyor

Kütahya Belediyesi, Bölücek Mahallesi yol kenarında bulunan yağmur suyu tahliye ve sulama suyu ana kanalının bir kısmını belediye ekipleri ile temizlerken, kalan kısımlar ise DSİ ile birlikte temizleniyor.


Kütahya Belediyesi yağmur suyu tahliye kanalı ile sulama suyu kanalı temizlik çalışmalarının bir kısmını kendi imkanlarıyla temizlerken kalan kısımların temizliği için DSİ ile işbirliğine gitti. Bölücek Mahallesi yol kenarı yağmur suyu tahliye kanalı ile birlikte sulama suyu ana kanalının bin 500 metrelik kısmı belediyenin kendi ekipleri tarafından temizlendi. Kalan kısımların temizliği için DSİ ile birlikte işbirliğine gidildi ve temizlik çalışmaları başladı.

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