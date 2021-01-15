İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tahtalı Yaylası'nda kartpostallık kar manzarası

Kar yağışının etkisini göstermesiyle Kütahya’nın Emet ilçesi Tahtalı Yaylası’nda kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.

Kar yağışının etkisini göstermesiyle Kütahya'nın Emet ilçesi Tahtalı Yaylası'nda kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.


Emet ilçesine bağlı Yeniceköy'de bulunan Tahtalı Yaylası, içerisinde barındırdığı asırlık çam ağaçları, doğal kayalıkları ve 30'un üzerinde çeşmesiyle vatandaşların vazgeçilmez uğrak yerlerinden olmaya devam ediyor. Yüz yıldır Hıdırellez şenliklerinin kutlandığı ve senenin bir gününde yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiği yayla, içerisinde bulunan Tahtalı göletiyle kar yağışından sonra eşsiz bir manzara sunuyor. Kar yağışından sonra ortaya çıkan manzara, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.