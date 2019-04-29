Takdirname anıtı Kütahya Belediyesi'nde

Mustafa Kemal Atatürk’ün Kütahya’ya özel olarak yazdığı ’Takdirname anıtı’ Belediye Başkanı Alim Işık’ın talimatıyla yeniden Kütahya Belediyesi yeni hizmet binası önüne yerleştirildi.
Mustafa Kemal Atatürk'ün Kütahya'ya özel olarak yazdığı 'Takdirname anıtı' Belediye Başkanı Alim Işık'ın talimatıyla yeniden Kütahya Belediyesi yeni hizmet binası önüne yerleştirildi.
Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, takdirname anıtının belediye hizmet binası önünde görmek isteyen hemşehrilerinin isteklerine kayıtsız kalmayıp, ilgili birimlere 'Mustafa Kemal Paşa'dan Kütahya halkına takdirname anıtı'nın yeniden hizmet binası önüne yerleştirilmesi talimatını verdi.
Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 Ağustos 1920 tarihinde Kütahya'ya özel olarak yazdığı 'Mustafa Kemal Paşa'dan Kütahya halkına takdirname anıtı' Başkan Işık'ın talimatı doğrultusunda yeniden Kütahya Belediyesi yeni hizmet binası önüne yerleştirildi.
Kütahya Belediyesi hizmet binası önüne yerleştirilen anıtın tadilat ve yenileme çalışmalarının sona ermesiyle birlikte açılışının da yapılacağı belirtildi.