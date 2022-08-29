Kütahya'nın Gediz İlçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen kazada faciadan dönüldü. Sokakta oturan mahalle sakinleri takla atan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular.

Kaza, Kumtaş Mahallesi Kumtaş Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M. (78) idaresindeki 43 EY 377 plakalı araç, Kumtaş Caddesinde aşırı hız nedeniyle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan araç park halindeki sırasıyla önce 10 PA 104 plakalı araca sonra 42 E 2529 plakalı araca çarptı. Daha sonra bir takla daha atan araç yol ortasında durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkan M.M. uzun süre olayın şokunu atlatamadı. Şans eseri kazada kimse yaralanmadı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.