Taksicilere dezenfekte desteği

Kütahya'nın Simav ilçesinde Belediye Başkanlığı tarafından oluşturulan dezenfekte ekibi, ilçe genelinde yürütülen Korona virüs (Covid 19) tedbirleri kapsamında, ilaçlama ve dezenfekte işlerini gerçekleştiriyor. İçişleri Bakanlığı'nın hijyen tedbirleri kapsamındaki ticari taksi durakları ve taksilerin temizlenmesiyle ilgili genelgesi doğrultusunda, Simav Belediyesi dezenfekte ekibi ilçe merkezindeki tüm taksi durakları ve taksilerde dezenfekte çalışması başlattı.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, “Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ilaçlama ve dezenfeksiyon ekibinin yanı sıra, yeni bir dezenfeksiyon ekibi daha oluşturduk. İlçemizde bulunan taksi duraklarında ve taksi olarak kullanılan araçlarda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapmaya başladık. Taksici esnaflarımızı da, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara uyması hususunda uyarılarda bulunuyoruz. Hastalıkların en çok yayılma riski taşıdığı alanlardan biri olan taksi duraklarımız ve taksiler, özel kıyafetli ekiplerimiz tarafından püskürtme yöntemiyle ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapmaya devam ediyoruz” dedi.