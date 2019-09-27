Tamer Yiğit: "6 ayda 165 bin çağrı cevaplandırıldı"

112 Ambulans, 110 İtfaiye, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 177 Orman Yangın, 122 Afet ve Acil Durum (AFAD), 158 Sahil Güvenlik gibi acil çağrı hizmetlerini tek numara altında toplayan Acil Çağrı Hizmetleri, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Ömer Toraman başkanlığında yapılan toplantıya; Vali Yardımcısı Mustafa Güney, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit ile kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit sistem, işleyiş, faaliyetler ve hedefler hakkında bilgiler verdi.

1 Ocak-30 Haziran 2019 yılı genel istatistiklerini paylaşan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen 248 bin 344 çağrıdan 165 bin 250'sinin cevaplandığını, 111 bin 497 çağrının kurumlara aktarıldığını söyledi.

Tüm acil numaraların tek bir numarada bir araya geldiği sistemin daha iyi tanıtılması, küçük yaşta farkındalık ve bilinç oluşturulması amacıyla yapılan tanıtım çalışmaları kapsamında 13 ilkokul, 12 ortaöğretim olmak üzere toplamda 25 okulda 10 bin öğrenciye ulaşıldığını belirten Tamer Yiğit, 112 Acil Çağrı Merkezi'nce hazırlanan sunumlarla 62 bin öğrencinin de bilgilendirildiğini kaydetti.