"Tarih okumalarına ilginin azalmasından endişe duyuyorum"

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çalışmalarını sürdüren araştırmacı gazeteci Tuna İşleyen, katıldığı podcast programında tarih okuryazarlığına olan ilginin azalmasından ve yeni nesilin tarih okumalarına ön yargı ile yaklaşmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Deniz Karaalioğlu ile Fazla Mürekkep adlı programa konuk olan İşleyen, "Günümüzün büyük bölümünü ekran karşısında geçiriyoruz. Ekran dediğimizde sadece televizyon ya da bilgisayar ekranını kastetmiyorum. Adeta akıllı telefonlara hapsolduk. Ne yazık ki kitaplardan uzaklaştık. Kitaplar aynı zamanda gelenekseli ve tarihi anlama araçlarımızdı. Bugün bir çoğumuz artık elimize kalem bile almıyoruz" diyerek gelecek nesillerin okuma ve yazmaya soğuk bakmasindan endişe ettiğini belirtti.

Daha önce yazdığı Sülyebala'dan Sülye'ye Sülye'den Günlüce'ye adlı eserinden örnekler veren İşleyen, "Yerel tarih araştırması adında hazırladığım kitabıma rağbet baktığınızda yaş 18-24 ya da 18 yaş altının sırf tarih türünde bir eser olması sebebiyle hediye olarak bile kabul etmemelerinden endişe duyuyorum. Sonuçta herşeyden önce bu bilinç ile toplumumuzu daha da ileri taşımak tarihimizi atamızı bilmekten geçer" diye konuştu.

Önümüzdeki yıl Milli Mücadele'nin 100. Yılı olduğunu hatırlatan İşleyen, "Özellikle yüzüncü yıl için kahramanlıklarla dolu bu coğrafyaların, tarih ve kültür birikimini gençlerimize daha fazla aktarmak için gayret edeceğiz. Ben şahsen Emet ilçesindeki milli mücadele dönemindeki kahramanlıkları hayranlıkla okudum ve öğrendim. Gayretim bu yöndedir" ifadelerini kullandı.