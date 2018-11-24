Tarihi camii restore ediliyor

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde yaklaşık 180 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi camiinin restorasyon çalışmalarının başladığı bildirildi.

Yapılan çalışmadan oldukça memnun olduklarını belirten Yalnızsaray mahalle Muhtarı Mevlüt Can, ''Aslanapa ilçesi Yalnızsaray Mahallesinde bulunan, 1840 yılında yapıldığı tahmin edilen, Yalnızsaray camiinin restorasyon çalışmaları, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ihalesi yapılmış olup, ihale alan firma tarafından restorasyon çalışmalarına başlanmıştır. Mahallemizin en eski yapıtlarından olan bu mabedin eski haliyle birebir yapılıp ibadete açılacak olması mahalle halkımızı ve Aslanapa'lı hemşerilerimizi çok sevindirmiştir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum'' diye konuştu.(YD-EFE)