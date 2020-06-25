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Tarihi camiye restorasyon

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde 18.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde 18. yüzyıldan kalma olan tarihi caminin restorasyon çalışmalarının yapıldığı bildirildi.


AK Parti Aslanapa İl Genel Meclisi Üyesi Ali Okumuş, yaptığı açıklamada, ''İçemiz Yalnızsaray Mahallemizde


18. Yüzyıldan günümüze kalan tarihi camimizin restorasyon çalışmalarını AK Parti ilçe Başkanı ile yerinde inceledik. Maneviyatı, tarihi dokusu ile bu camimiz ilçemiz için tarihi bir değer olarak uzun yıllar hizmet vermeye devam edecek.


Tarihi camimizin restorasyon çalışmalarının başlamasında emeği büyük olan önceki dönem Belediye Başkanı Asaf Akar'a ve emek veren herkese çok teşekkür ederiz'' dedi.

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